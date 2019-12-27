أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 27-12-2019

تشهد أسعار السلع الغذائية حالة من الترقب لدى تجار الجملة والتجزئة، نظرا لزيادة سعر 3 سلع خلال أمس الخميس.

وخلال رصد “المال”، لبورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 27ـ12ـ2019، مازال سعر كيلو السكر بين 8.5 إلى 9.5 و10 جنيهات، وكيلو أرز الساعة ارتفع من 11 إلى 13.5 جنيه، ولتر لبن المراعي ارتفع إلى 16 جنيهًا بدلًا من 15.

وقال محمد مسعود ، تاجر سلع غذائية في القاهرة ، إن تلك الارتفاعات التي شهدتها هذه السلع نتيجة قيام تجار الجملة بزيادة سعر تسليم المنتجات لتجار التجزئة أمس الخميس .

وكان قد تم استلام باكتة أرز الساعة بسعر 115 جنيهًا بعد أن كانت بـ108 جنيهات، وباكتة السكر بسعر 174 بدلا من 165 جنيهًا .

وباكتة لبن المراعي تم استلامها بسعر 172 بدلا من 165 جنيهًا .

مسئولية الشركات عن الزيادة

ولفت إلي أن تجار الجملة عللوا تلك الزيادات الجديدة بأن الشركات المنتجة هي المسئولة عنها بعد الارتفاعات التي طالتهم هم أيضَا نتيجة زيادة أسعار استلام المنتجات من الشركات .

وتراوحت أسعار السكر 1 ك من 9.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والأرز 1 ك من 7 إلى 22 جنيها.

وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 17 إلى 19 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه.

والشاي عبوة 40 جراما من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 6.5 إلى 9 جنيهات ، وعبوة عسل أسود 250 جراما من 10 إلى 16 جنيها.

وقال سيد أحمد ، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة ، إنه على الرغم من وجود زيادات في أسعار البيع للمستهلكين، إلا أنه يتم تخفيض هوامش الربح في عدد من السلع الغذائية.

وأشار إلي أن الأيام المتبقية من شهر ديسمبر الجاري قد تشهد زيادات جديدة في أسعار السلع الغذائية وذلك قبل حلول العام الجديد 2020 .

وتقوم الغرفة التجارية في القاهرة، بحملة مكبرة تدعو فيها التجار وأصحاب المحال الغذائية إلى تخفيض هامش الربح، وذلك تماشيًا مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيض سعر المنتج المصري.