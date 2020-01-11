أسعار السلع الغذائية في الأسواق السبت 11ـ1ـ2020

تستمر السلاسل التجارية الكبرى ومحال المواد الغذائية، في بيع السلع الغذائية بالأسعار المعلنة منذ الخميس الماضي، نتيجة استقرار حركة البيع والشراء بين تجار الجملة وتجار التجزئة في القاهرة والجيزة.

ورصدت “المال” أسعار السلع اليوم السبت 11ـ1ـ2020 ، والتي لوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

ويتراوح سعر كيلو السكر من 9.5 إلى 10 جنيهات، و كيلو المكرونة من 7.5 إلى 10 جنيهات، و كيلو الأرز من 7 إلى 22 جنيهًا، وعبوة المسلى الصناعي 800 جرام من 18 إلى 20 جنيهًا.

وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه، وعبوة الشاي 40 جرام من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 8 إلى 11 جنيها، وعبوة عسل أسود 250 جرامًا من 9 إلى 15 جنيهًا.

وقال زكريا عبد الستار إن تلك الزيادات نتيجة قيام تجار الجملة بزيادة سعر البيع نحو جنيه في الخل و50 قرشا في العسل والمسلي.

وأضاف عبدالستار، تاجر سلع غذائية، وعضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن الزيادات التي تشهدها السلع خلال الفترة الحالية، خارج نطاق الشركات المنتجة للسلع.

وأوضح أن تجار الجملة والموزعين يقومون بزيادة أسعار تسليم السلع الغذائية لتجار التجزئة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.