اقتصاد وأسواق

أسعار السلع الغذائية في أسواق مصر اليوم الاثنين 13-1-2020

اسعار السلع الغذائية لم تشهد زيادات حتي الآن
محمد مجدي 10:50 م, الأثنين, 13 يناير 20 10:50 م, الأثنين, 13 يناير 20

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تستمر أسعار السلع الغذائية في معدلات بيعها بالسلاسل التجارية الكبري ومحالّ المواد الغذائية، بالأسعار المعلنة منذ يوم الخميس الماضي، وذلك نتيجة استقرار حركة البيع والشراء بين تجار الجملة وتجار التجزئة في القاهرة والجيزة، ورصدت “المال” أسعار السلع، اليوم الاثنين 13ـ 1ـ 2020، والتي لُوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

ويتراوح سعر كيلو السكر من 9.5 إلى 10 جنيهات، وكيلو المكرونة من 7.5 إلى 10 جنيهات، وكيلو الأرز من 7 إلى 22 جنيهًا، وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 18 إلى 20 جنيهًا.

أما زيت خليط 1 لتر فيتراوح سعره من 16 إلى 23.5 جنيه، عبوة الشاي 40 جرام من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 8 إلى 11، وعبوة عسل أسود 250 جرامًا من 9 إلى 15.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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