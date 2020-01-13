أسعار السلع الغذائية في أسواق مصر اليوم الاثنين 13-1-2020

تستمر أسعار السلع الغذائية في معدلات بيعها بالسلاسل التجارية الكبري ومحالّ المواد الغذائية، بالأسعار المعلنة منذ يوم الخميس الماضي، وذلك نتيجة استقرار حركة البيع والشراء بين تجار الجملة وتجار التجزئة في القاهرة والجيزة، ورصدت “المال” أسعار السلع، اليوم الاثنين 13ـ 1ـ 2020، والتي لُوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

ويتراوح سعر كيلو السكر من 9.5 إلى 10 جنيهات، وكيلو المكرونة من 7.5 إلى 10 جنيهات، وكيلو الأرز من 7 إلى 22 جنيهًا، وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 18 إلى 20 جنيهًا.

أما زيت خليط 1 لتر فيتراوح سعره من 16 إلى 23.5 جنيه، عبوة الشاي 40 جرام من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 8 إلى 11، وعبوة عسل أسود 250 جرامًا من 9 إلى 15.