أسعار السلع الغذائية فى الأسواق اليوم الأربعاء 1-1-2020

أكد عدد من تجار السلع الغذائية في أسواق القاهرة والجيزة ، أن أسعار السلع مازالت ثابتة عند معدلات البيع ، وفقًا لآخر زيادات حدثت في السكر واللبن والأرز ، نهاية الأسبوع الماضي ، ورصدت “المال”، بورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأربعاء 1ـ1ـ2020.

وجاءت كالتالي تراوح سعر السكر 1 ك من 9.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والأرز 1 ك من 7 إلى 22 جنيهًا.

وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 17 إلى 19 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه.

والشاي عبوة 40 جراما من 3.5 إلى 5 جنيهات ، والخل 900 مللى من 6.5 إلى 9 جنيهات ، وعبوة عسل أسود 250 جراما من 10 إلى 16 جنيها ، وذلك وفقًا لتجار السلع الغذائية فى القاهرة والجيزة .

وقال محمد مسعود ، تاجر سلع غذائية في القاهرة ، إن الارتفاعات التي شهدتها سلع السكر والأرز واللبن ، نهاية الاسبوع الماضي ، نتيجة قيام تجار الجملة بزيادة سعر تسليم المنتجات لتجار التجزئة الخميس الماضي .

ولفت إلى أن تجار الجملة عللوا تلك الزيادات الجديدة بأن الشركات المنتجة هي المسؤولة عنها بعد الارتفاعات التي طالتهم هم أيضَا نتيجة زيادة أسعار استلام المنتجات من الشركات .

وقال سيد أحمد ، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة ، إنه على الرغم من وجود زيادات في أسعار البيع للمستهلكين، إلا أنه يتم تخفيض هوامش الربح في عدد من السلع الغذائية.