أسعار السلع الغذائية فى الأسواق اليوم الأحد 16-2-2020

شهدت بورصة أسعار السلع الغذائية فى الأسواق استقرارا اليوم الأحد 16ـ2ـ2020 ، للأسبوع الثانى على التوالى ، وشهدت حركة المبيعات حالة من الهدوء فى عمليات البيع والشراء بمحال السلع الغذائية ، وذلك خلال رصد أجرته “المال”.

وقال محمد مسعود ، تاجر بالقاهرة ، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت في التحرك خلال الأسبوع الحالى ، مشيرًا إلي أن الزيادات التي ستحدث خلال الايام المقبلة ستكون على تجار الجملة و ليس التجزئة .

وأوضح مسعود ، أن تلك الزيادات المتوقعة لن تلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالى .

وأضاف مسعود أن الطلبيات الجديدة التى تم استلامها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد ارتفاعا طفيفا بنحو 50 قرشا فى الكيلو بعد زيادة السعر فى الجملة.

وقال أحمد عبدالسلام ، تاجر سلع غذائية فى الجيزة ، إن أكثر السلع إقبالا من قبل المستهلكين هى الزيوت ، والمسلى، والسكر ، والشاى.

وأوضح زكريا عبدالستار ، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة ، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية ، قد أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات ، عن مساندتهم للمواطنين ، بالتنازل عن جزء من هامش الربح ، لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطر على السوق مؤخرًا .

كما أكد مصطفى عبدالله تاجر سلع غذائية ، أن محال السلع الغذائية تقوم حاليًا بتخفيض هامش الربح بواقع 25 و50 قرشَا فى الكيلو وذلك لبعض المنتجات مثل الأجبان ، ومصنعات اللحوم ، وذلك لتنشيط حركة المبيعات.