أسعار السلع الغذائية فى الأسواق اليوم الأحد 26-1-2020

تشهد أسعار السلع الغذائية فى الأسواق اليوم استقرارًا حذرًا في حركة البيع والشراء بمحال السلع الغذائية والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك خلال رصد “المال” أسعار السلع اليوم الأحد 26-1-2020، ولوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

وقال زكريا عبدالستار، تاجر سلع غذائية، وعضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن تراجع كيلو السكر، يأتى ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التى تقوم بها الشركات المنتجة، وتجار الجملة والتجزئة.

وأضاف عبدالستار أن تجار الجملة والموزعين يقومون الآن بتخفيض أسعار تسليم السلع لتجار التجزئة، نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وقال محمد عبدالفتاح، تاجر سلع غذائية فى منطقة الجيزة، إن أسعار السلع الغذائية اليوم لم تشهد أى زيادات جديدة عن الأسبوع الماضى، نتيجة استقرار حركة البيع والشراء.

وأضاف عبدالفتاح، أن حركة الإقبال على السلع متوسطة نسبياً مقارنة ببداية الشهر الحالى، مع استمرار مبادرة تخفيض الأسعار.