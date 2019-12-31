أسعار السلع الغذائية بالأسواق في آخر أيام 2019

أكد تجار السلع الغذائية أن أسعار السلع مازالت ثابتة عند معدلات البيع

رصدت “المال” بورصة أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 31-12-2019، والذي يعتبر نهاية العام الجاري، وأكد تجار السلع الغذائية في أسواق القاهرة والجيزة، أن أسعار السلع مازالت ثابتة عند معدلات البيع، وفقًا لآخر زيادات في السكر واللبن والأرز نهاية الأسبوع الماضي.

وتراوح سعر السكر 1 ك من 9.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والأرز 1 ك من 7 إلى 22 جنيهًا.

وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 17 إلى 19 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 17 إلى 26 جنيها.

والشاي عبوة 40 جراما من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 6.5 إلى 9 جنيهات، وعبوة عسل أسود 250 جراما من 10 إلى 16 جنيها، وذلك وفقًا لتجار السلع الغذائية في القاهرة والجيزة.

وقال محمد مسعود، تاجر سلع غذائية في القاهرة، إن الارتفاعات التي شهدتها سلع السكر والأرز واللبن، نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة قيام تجار الجملة بزيادة سعر تسليم المنتجات لتجار التجزئة الخميس الماضي.

ولفت إلى أن تجار الجملة عللوا تلك الزيادات الجديدة بأن الشركات المنتجة هي المسئولة عنها بعد الارتفاعات التي طالتهم هم أيضَا نتيجة زيادة أسعار استلام المنتجات من الشركات.

وقال سيد أحمد، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، إن أسعار تسليم شهر يناير 2020 سيتم معرفتها خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أنه متوقع زيادات جديدة في أسعار السلع الغذائية في الأسواق بداية العام الجديد الأربعاء المقبل.