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أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر

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في محال المواد الغذائية والسلاسل التجارية

أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر
محمد مجدي

محمد مجدي

8:31 م, الجمعة, 16 ديسمبر 22

تقدم بوابة المال الإلكترونية لقرائها خدمة أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر، وذلك في محال المواد الغذائية والسلاسل التجارية، إذ تتفاوت أسعار ما يتم طرحه من سلع غذائية في السلاسل الكبرى والمحال التجارية.

أسعار السلع الغذائية

دقيق زنة 1 كيلو بسعر 26 جنيها

سكر زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا

أرز زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا

مكرونة انواع مختلفة زنة 400 بسعر 14 جنيهًا

زيت ذرة عافية زنة 2.2 لتر بسعر 125 جنيها

زيت ذرة كريستال زنة 1.5 لتر بسعر 100 جنيه

زيت عباد الشمس كريستال زنة 5 لتر بسعر 250 جنيهًا

خل زنة 1 لتر بسعر 12 جنيها

طحينة زنة 475 جرام بسعر 47 جنيها

لبن عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بسعر 22 جنيها

لبن جهنية كامل الدسم 1.5 لتربسعر 35 جنيها

لحم بقري مكعبات بلدي بسعر 200 جنيه

لحم بقري مستورد مفروم بسعر 155 جنيهًا

كيس ملح طعام زنة 450 جرام بسعر 2 جنيه

محمد مجدي

محمد مجدي

8:31 م, الجمعة, 16 ديسمبر 22