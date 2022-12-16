تقدم بوابة المال الإلكترونية لقرائها خدمة أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر، وذلك في محال المواد الغذائية والسلاسل التجارية، إذ تتفاوت أسعار ما يتم طرحه من سلع غذائية في السلاسل الكبرى والمحال التجارية.
أسعار السلع الغذائية
دقيق زنة 1 كيلو بسعر 26 جنيها
سكر زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا
أرز زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا
مكرونة انواع مختلفة زنة 400 بسعر 14 جنيهًا
زيت ذرة عافية زنة 2.2 لتر بسعر 125 جنيها
زيت ذرة كريستال زنة 1.5 لتر بسعر 100 جنيه
زيت عباد الشمس كريستال زنة 5 لتر بسعر 250 جنيهًا
خل زنة 1 لتر بسعر 12 جنيها
طحينة زنة 475 جرام بسعر 47 جنيها
لبن عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بسعر 22 جنيها
لبن جهنية كامل الدسم 1.5 لتربسعر 35 جنيها
لحم بقري مكعبات بلدي بسعر 200 جنيه
لحم بقري مستورد مفروم بسعر 155 جنيهًا
كيس ملح طعام زنة 450 جرام بسعر 2 جنيه