الشاي عبوة 40 جراما من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللي من 6.5 إلى 9

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 24ـ12ـ2019، ثباتا في معدلات البيع والشراء لليوم الثالث على التوالي في أسواق المواد الغذائية، بالقاهرة والجيزة، وذلك على نفس أسعار البيع اليومين الماضيين، والتي ارتفع فيها سعر بيع كيلو المكرونة بنحو 50 قرشا، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، وكذلك عبوة العسل الأسود زنة 250 جرام بنحو جنيه .

وتتراوح أسعار السكر 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10، والأرز 1 ك من 6 إلى 22.

وعبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 17 إلى 19 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5.

والشاي عبوة 40 جراما من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللي من 6.5 إلى 9، وعبوة عسل أسود 250 جراما من 10 إلى 16.

وقال سيد أحمد، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية بالجيزة ، إن التراجع الذي شهده العديد من السلع في الأسواق خلال الوقت الحالي ، نتيجة قيام تجار التجزئة بخفض هامش الربح، مؤكدا استمرار تخفيض هوامش الربح.

بينما أرجع مصطفى عبدالسلام ، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار السلع الغذائية اليوم، شهدت بداية فى تنشيط حركة المبيعات، بعد فترة من الركود خلال بداية شهر ديسمبر الجاري.

وأكد عبدالسلام ، أن تجار السلع الغذائية خفضوا هامش الربح من 50 إلي 100 قرش في السلعة الواحدة وذلك لتنشيط حركة المبيعات.

ولفت إلى أن ذلك تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المنتج المحلي .

وأضاف أن حركة البيع والشراء مستقرة نسبيًا، مع قيام عدد كبير من المحال التجارية بتخفيض هامش الربح، ومع ذلك فإن هناك سلع أخرى تشهد زيادات من جانب تجار الجملة.

وتقوم الغرفة التجارية في القاهرة ، بحملة مكبرة تدعو فيها التجار وأصحاب المحال الغذائية إلى تخفيض هامش الربح.