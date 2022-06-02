أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2022

شهدت السلع التموينية لشهر يونيو الجاري استقرارا في الأسعار ما عدا سلعة اللبن الجاف زنة 125 جرام والتي ارتفعت 3 جنيهات، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع شهر يونيو على البطاقات التموينية والبالغ عددها 22 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، حيث يتم صرف سلع بقيمة 3 مليارات جنيه.

وشهدت منافذ وزارة التموين إقبالا كبيرا من المواطنين أصحاب البطاقات على صرف حصصهم التموينية من 27 صنفا متاحا بالمنافذ.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كبير من كافة السلع الاستراتيجية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكوين احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو

السكر المعبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو ، وزيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات، و مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه، مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه وعدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

والفول المعبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه، والمسلی الصناعی 800 جم بسعر 24 جنيها، وشای ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات، وصلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه وجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات .

وجبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها، و اللبن الجاف 125 جرام بسعر 20 جنيها ، ومسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه، ومسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.