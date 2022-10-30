أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.. طرح 31 سلعة لحاملي البطاقات

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، البدء في صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر القادم لحاملي البطاقات التموينية، وذلك من خلال بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، بداية من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.

ولم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022، أي زيادات جديدة، بل تم إضافة سلعة جديدة على قائمة المقررات التموينية وهي علبة مرقة دجاج، لتصل عدد السلع إلي 31 سلعة غذائية وإستهلاكية.

قائمة السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

ويستفيد نحو 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، من قائمة السلع ، والتي مازالت اسعار السلع التموينية ثابتة لم تشهد أي تغييرات، مع إستمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية وذلك حتي شهر يونيو 2023.