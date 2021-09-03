تنشر المال قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021 ، والتي تم البدء في صرفها يوم الاربعاء الماضي و التي تشمل 28 سلعة ما بين غذائية وغير غذائية واستهلاكية . زيت زنة 1 لتر 21 جنيه ، و زيت 800…

تنشر المال قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021 ، والتي تم البدء في صرفها يوم الاربعاء الماضي و التي تشمل 28 سلعة ما بين غذائية وغير غذائية واستهلاكية .

زيت زنة 1 لتر 21 جنيه ، و زيت 800 مللي 17 جنيه ، و كيلو الأرز 8 جنيه ، و كيلو المكرونة 6.90 جنيه ، و كيلو السكر 8.5 جنيه ، وفول معبأ 500 جرام 9.90 جنيه ، و عدس مجروش معبأ 500 جرام 8 جنيهات.

و مكرونة معبأة 500 جرام 3.5 جنيه ، و زجاجة خل 5% 4.25 جنيه ، و كيلو دقيق كيلو 6.50 جنيه ، و عبوة صلصة 200 جرام 4.75 جنيه .

و عبوة شاي 40 جرام 3 جنيه ، و كيلو لبن جاف 17 جنيه ، و صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه ، و صابون تواليت 125 جرام 5.50 جنيه .

وذلك لنحو 64 مليون مواطن مستفيد من السلع التموينية من خلال 21 مليون بطاقة تموينية يتم صرفها من بقالي التموين و منافذ جمعيتي و فروع المجمعات الاستهلاكية .

و في هذا السياق أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من ‏السلع الأخرى .

وقال كمال في تصريحات صحفية ان ضخ سلعة المكرونة خلال شهر سبتمبر الجاري من انتاج مصانع ‏المدينة الغذائية بالسادات والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏منتصف الشهر الماضي .