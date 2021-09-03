تنشر المال قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2021 ، والتي تم البدء في صرفها يوم الاربعاء الماضي و التي تشمل 28 سلعة ما بين غذائية وغير غذائية واستهلاكية .
زيت زنة 1 لتر 21 جنيه ، و زيت 800 مللي 17 جنيه ، و كيلو الأرز 8 جنيه ، و كيلو المكرونة 6.90 جنيه ، و كيلو السكر 8.5 جنيه ، وفول معبأ 500 جرام 9.90 جنيه ، و عدس مجروش معبأ 500 جرام 8 جنيهات.
و مكرونة معبأة 500 جرام 3.5 جنيه ، و زجاجة خل 5% 4.25 جنيه ، و كيلو دقيق كيلو 6.50 جنيه ، و عبوة صلصة 200 جرام 4.75 جنيه .
و عبوة شاي 40 جرام 3 جنيه ، و كيلو لبن جاف 17 جنيه ، و صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه ، و صابون تواليت 125 جرام 5.50 جنيه .
وذلك لنحو 64 مليون مواطن مستفيد من السلع التموينية من خلال 21 مليون بطاقة تموينية يتم صرفها من بقالي التموين و منافذ جمعيتي و فروع المجمعات الاستهلاكية .
و في هذا السياق أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من السلع الأخرى .
وقال كمال في تصريحات صحفية ان ضخ سلعة المكرونة خلال شهر سبتمبر الجاري من انتاج مصانع المدينة الغذائية بالسادات والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي .