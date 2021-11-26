أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2021.. 7 منتجات جديدة

تقدم منصة “المال” الإلكترونية قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2021 ، والتي شهدت طرح 7 منتجات جديدة تتمثل في بسكويت وويفر على قائمة السلع التموينية، وبذلك تصل عدد السلع المطروحة على قائمة السلع التموينية لـ 35 سلعة بدلا من 28 سلعة، والقائمة حاليًا تتنوع ما بين بقوليات، وألبان، ومنتجات غذائية واستهلاكية، ومنظفات منزلية وشخصية .

ويتم طرح تلك السلع لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، نتيجة الدعم الحكومي الموجه للسلع التموينية والبالغ قيمته 87 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022 .

أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2021

سكر معبأ 1 كيلو 8.50 جنيه

أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات

زيت خليط 800 مللي 20 جنيها

زيت خليط 1 كيلو 25 جنيها

مكرونة 1 كيلو 8.5 جنيه

مكرونة 500 جرام 4.25 جنيه

دقيق معبأ بلاستيك 1 كيلو 7.5 جنيه

دقيق معبأ ورقي 1 كيلو 7.5 جنيه

عدس مجروش 500 جرام 8 جنيهات

فول مجروش 500 جرام 9.90 جنيه

مسلى صناعي 800 جرام 17.25 جنيه

شاي ناعم 40 جراما 3 جنيهات

صلصة طماطم 300 جرام 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جراما 5.25 جنيه

جبنة تتراباك 500 جراما 10 جنيهات

لبن جاف 125 جراما 17.50 جنيه

زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه

مسحوق أوتوماتيك 1 كيلو 15.75 جنيه

مسحوق عادي 800 جرام 10.50 جنيه

صابون غسيل 2.25 جنيه

صابون تواليت 5.50 جنيه

علبة كبريت 1 جنيه

كيس ملح 1 جنيه

بار حلاوة طحينية 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه

كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات

كيس كابتشينو 18 جرام 3 جنيهات

كمامة قماشية 3 جنيهات

بسكويت تومور بالعجوة 3 جنيهات

بسكويت تومور بالكاكاو 3 جنيهات

ويفر يويوز فانيليا 2 جنيه

ويفر يويوز فراولة 2 جنيه

ويفر يويوز شيكولاتة 2 جنيه

ويفر بوو فانيليا 3 جنيهات

ويفر بوو شيكولاتة 3 جنيهات

وقال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت في صرف استعاضات السلع التموينية لشهر ديسمبر القادم، بالمنافذ التموينية المتمثلة في بقالي التموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم .