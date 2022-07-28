شهدت أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2022 ثباتا في معدلات البيع والشراء لعدد 25 سلعة غذائية واستهلاكية ، وذلك على نفس أسعار السلع التموينية لشهر يوليو الجاري، كما بدأت مخازن شركتي “المصرية” و”العامة” لتجارة الجملة صرف السلع لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي استعدادا لصرفها للمواطنين بداية من يوم الاثنين القادم 1 أغسطس 2022 .

وتطرح وزارة التموين سلع تموينية بقيمة 3 مليارات جنيه شهرياً، حيث يحصل المستفيد من منظومة السلع التموينية على سلع غذائية واستهلاكية من قائمة السلع التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتي المستفيد الرابع بالبطاقة، و بقيمة 25 جنيها للفرد الخامس وما يليه.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر اغسطس 2022

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 للكيلو

زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيها

أرز معبأ 1 كيلو بسعر 10 جنيهات

مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جرام بسعر 11جنيها

فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه

مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24 جنيها

شای ناعم 40 جرام بسعر 3.5 جنيهات

صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 13 جنيها

لبن جاف 125 جرام بسعر 20 جنيها

خل 5% 900 مللی بسعر 4.25 قرش

كیس ملح طعام 300 جرام جنيه واحد

بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة جنيه واحد

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات

مسحوق اتوماتيك 800 جرام بسعر 17.50 جنيها

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيها

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125جرام بسعر 5.5 جنيه

كیس سايل غسيل اواني 80 جرام بسعر 2 جنيه

وأكدت وزارة التموين أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة يوجد بها احتياطي استراتيجي ‏من السلع يصل إلى حوالي 3 أشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استعاضة السلع التي ‏تم صرفها لمنافذ التوزيع من المخازن الإستراتيجية الكبري يومياَ ‏‏.‏