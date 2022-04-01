بدأت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع شهر أبريل على البطاقات التموينية والبالغ عددها 21 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، حيث يتم صرف سلع بقيمة 3 مليارات جنيه، والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وشهدت منافذ وزارة التموين إقبالا كبيرا من المواطنين أصحاب البطاقات على صرف حصصهم التموينية من 27 صنفا متاحا بالمنافذ.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كبير من كافة السلع الاستراتيجية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكوين احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل

سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه

أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات

مكرونة 400 جرام 4 جنيهات

مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات

مكرونة 800 جرام 8 جنيهات

عدس مجروش 500 جرام بسعر 11 جنيه

فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه

مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24 جنيه

شای ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات

صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 6 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام 11 جنيه

مسحوق اتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه

صابون تواليت 125جرام 5.50 جنيه

حليب جاف 125 جرام 17 جنيه

خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه

زيت خليط 1 لتر 25 جنيه

زيت خليط 800 مللي لتر 20 جنيه

كیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه

بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام بسعر 2 جنيه

كیس سايل غسيل اواني 80 جم 2 جنيه

بسكويت يويوز ساده 1 جنيه

بسكويت يويوز ويفر أنواع 2 جنيه

بسكويت تومور أنواع 3 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات