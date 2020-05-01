أسعار السلع التموينية في مايو 2020

بدأت الفروع التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية الجمعة 1 مايو 2020 في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر مايو، وفارق نقاط الخبز عن شهر أبريل الماضي، التي تتنوع بين سلع غذائية، واستهلاكية، وبقوليات، ومنظفات منزلية، وشخصية بمنافذ التموين المختلفة.

ويصرف حاملو البطاقات التموينية السلع التموينية من يوم 1 الي يوم 30 من كل شهر، إضافة إلى فارق نقاط الخبز من يوم 1 الي يوم 20 من الشهر نفسه.

ويتم طرح تلك السلع في فروع شركات الأهرام، النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وفروع جمعيتي، ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه، مقسمة إلى 38 مليارًا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم، وذلك لتوفير احتياجات 21 مليون بطاقة تموين مقيد عليها 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية من السلع التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها.

ويحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.