اقتصاد وأسواق

أسعار السلع التموينية في مايو 2020

مع صرف نقاط الخبز عن شهر أبريل الماضي
محمد مجدي 9:25 م, الجمعة, 1 مايو 20 9:25 م, الجمعة, 1 مايو 20

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بدأت الفروع التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية الجمعة 1 مايو 2020 في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر مايو، وفارق نقاط الخبز عن شهر أبريل الماضي، التي تتنوع بين سلع غذائية، واستهلاكية، وبقوليات، ومنظفات منزلية، وشخصية بمنافذ التموين المختلفة.

ويصرف حاملو البطاقات التموينية السلع التموينية من يوم 1 الي يوم 30 من كل شهر، إضافة إلى فارق نقاط الخبز من يوم 1 الي يوم 20 من الشهر نفسه.

ويتم طرح تلك السلع في فروع شركات الأهرام، النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وفروع جمعيتي، ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه، مقسمة إلى 38 مليارًا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم، وذلك لتوفير احتياجات 21 مليون بطاقة تموين مقيد عليها 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية من السلع التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها.

ويحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.

السلعةالوزنسعر التاجرهامش الربحسعر المستهلك
زيت خليط1 لتر16.750.2517
سكر معبأ1 كيلو8.250.258.5
أرز معبأ1 كيلو7.800.208
فول معبأ500 جرام9.500.409.90
عدس مجروش معبأ500 جرام7.750.258
مكرونة معبأ500 جرام3.50.153.65
جبنة تتراباك250 جرام4.750.255
جبنة تتراباك500 جرام9.250.259.5
شاي ناعم40 جرام2.900.103
لبن جاف125 جرام16.50.5017
خل 5%900 جرام40.254.25
دقيق معبأ1 كيلو6.150.356.50
صلصة200 جرام4.600.154.75
مسلي صناعي800 جرام170.2517.25
مسحوق اتوماتيك1 كيلو15.500.2515.75
مسحوق يدوي800 جرام10.250.2510.50
صابون غسيل125 جرام20.252.25
صابون تواليت125 جرام5.250.255.50
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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