أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2021

تقدم منصة “المال” الإلكترونية قائمة أسعار السلع التموينية 2021 شهر نوفمبر المقبل، والتي شهدت ارتفاعات في سلعتي الزيت زنة 1 لتر بنحو 4 جنيهات ، و الزيت زنة 800 مللي بنحو 3 جنيهات، وجاءت تلك الزيادات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات عالميا مع موجة التضخمات التي يشهدها العالم .

ويتم طرح تلك السلع لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، نتيجة الدعم الحكومي الموجه للسلع التموينية والبالغ قيمته 87 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022 .

أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر

سكر معبأ 1 كيلو 8.50 جنيه

أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات

عدس مجروش 500 جرام 8 جنيهات

فول مجروش 500 جرام 9.90 جنيه

مسلى صناعي 800 جرام 17.25 جنيه

شاي ناعم 40 جراما 3 جنيهات

صلصة طماطم 300 جرام 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جراما 5.25 جنيه

جبنة تتراباك 500 جراما 10 جنيهات

لبن جاف 125 جراما 17.50 جنيه

زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه

زيت خليط 800 مللي 20 جنيها

زيت خليط 1 كيلو 25 جنيها

مكرونة 1 كيلو 8.5 جنيه

مكرونة 500 جرام 4.25 جنيه

دقيق معبأ بلاستيك 1 كيلو 7.5 جنيه

دقيق معبأ ورقي 1 كيلو 7.5 جنيه

علبة كبريت 1 جنيه

كيس ملح 1 جنيه

بار حلاوة طحينية 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه

كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات

كيس كابتشينو 18 جرام 3 جنيهات

مسحوق أوتوماتيك 1 كيلو 15.75 جنيه

مسحوق عادي 800 جرام 10.50 جنيه

صابون غسيل 2.25 جنيه

صابون تواليت 5.50 جنيه

وقال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة ببدء صرف استعاضات السلع التموينية لشهر نوفمبر القادم بمنافذ صرفها للمواطنين على بطاقة الدعم .

وأضاف المصيلحي إلى أن الشركتين يضخوا يوميا ما يقارب 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت وما يقارب 1000 طن أرز، ومثلها مكرونة وغيرها من السلع الأخرى مثل الدقيق والسمن الصناعى ومساحيق الغسيل .

وتطرح وزارة التموين سلع أخرى كثيرة تصل إلى 28 سلعة فى الإجمالي للمواطن، من خلال أكثر 38 ألف منفذ جمعيتي وبقال تمويني وفروع مجمعات استهلاكية .