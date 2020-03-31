أسعار السلع التموينية خلال إبريل 2020

تبدأ المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية غدا الأربعاء 1 إبريل 2020 في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر إبريل وفارق نقاط الخبز عن شهر مارس الحالي ، و التي تتنوع بين سلع غذائية، واستهلاكية، وبقوليات، ومنظفات منزلية، وشخصية بمنافذ التموين المختلفة.

ويصرف حاملي البطاقات التموينية السلع التموينية من يوم 1 الي يوم 30 من كل شهر، إضافة إلى فارق نقاط الخبز من يوم 1 الي يوم 20 من الشهر نفسه

ويتم طرح تلك السلع في فروع شركات الأهرام، النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية .

وفروع جمعيتي، ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه .

مقسمة إلي 38 مليارا للسلع التموينية، و 51 مليارا للخبز المدعم .

وذلك لتوفير احتياجات 21 مليون بطاقة تموين مقيد عليها 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية من السلع التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلي شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.