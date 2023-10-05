أسعار السكر تواصل الانهيار.. والطن يخسر 1500 جنيه بالتزامن مع مبادرة الحكومة

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضا بنحو 1500 جنيه في أسعار السكر خلال الأسبوع الجاري ومنذ إعلان مجلس الوزراء عن مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية.

وأعلن علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أول أمس إن مبادرة خفض أسعار السلع ستنطلق منتصف الأسبوع المقبل، مرحباً بالمبادرة مؤكدا أنها خطوة مهمة خاصة أن معدلات التخضم وصلت لأرقام غير مسبوقة قد تكون لها مبرراتها لكنها في ذات الوقت غير مقبولة سواء للمواطن أو الحكومة أو القطاع الخاص نفسه.

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ “المال” أن أسعار السكر تراجعت لتسجل نحو 34 ألف جنيهًا للطن خلال اليوم ، مقارنة بنحو 35.5 ألف جنيهاً للطن مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح أن هناك ترقبا من جميع التجار للإجراءات والخطوات التى ستتخذها الحكومة وهو ما يفرض الهدوء على الأسواق في الوقت الحالي، بالتزامن مع انتظار تفاصيل المبادرة الجديدة والتى ستأتي بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة التموين وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن هناك وفرة في معروض السكر إضافة إلى هدوء في الطلب على السكر ما يبشر باستمرار انخفاض أسعار السكر في الفترة المقبلة، إضافة إلى أن المبادرة الجديدة ستساهم في ضرب بعض التجار أو المنتفعين الذين يقومون بتخزين بعض السلع لتحقيق أرباح خاصة بهم.