أسعار السكر تهبط بقوة والطن يخسر 1300 جنيه بالأسواق المحلية

شهدت أسعار السكر تراجعا قويا في الأسواق المحلية بواقع 1300 جنيه للطن خلال الاسبوع الجاري.

وكشف حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والعطارة في الغرفة التجارية بالاسكندرية ، ان قرار الحكومة بوقف تصدير السكر بكافه انواعه ساهم في انخفاض أسعار السكر لتسجل 17500 جنيه للطن.

واضاف المنوفي في تصريحات ل المال ، ان سعر طن السكر كان قد وصل الى 18800 جنيه أرض المصنع ،لكنه عاود الهبوط ويرجع ذلك لزيادة المعروض بعد قرار وقف التصدير ومن المتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

واصدرت الحكومة قرار بوقف تصدير السكر بكاقة انواعه لمدة 3 أشهر وذلك للحفاظ على المعروض وتوافر السلع للمسستهلكين