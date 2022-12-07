أسعار السكر اليوم 7-12-2022 في مصر.. زيادة 350 جنيهًا في الطن

قفزت أسعار السكر اليوم الاربعاء 7-12-2022، بنحو 350 جنيها للطن الواحد، في السوق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم لدي تجار الجملة ومصانع السكر.

حيث يبلغ سعر طن السكر اليوم 16 ألف و500 جنيهًا، اسعار السكر اليوم تسليم المصانع لتجار الجملة ومصانع التعبئة.

ومع ذلك فإن سعر كيلو السكر مستقر في محال التجزئة والسوق المحلية، والتي تتراوح ما بين 16 و20 جنيهًا للمستهلكين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال في تصريحات سابقة، إن سعر كيلو السكر خارج المنظومة التموينية يتراوح من 14 و16 جنيها، بينما يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وأشار المصيلحي، إلي أن لكل فرد على البطاقة التموينية 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد، تحصل البطاقة حينها على 8 كيلو سكر.

وأوضح وزير التموين، أن سعر كيلو السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يتم طرحه بسعر 12 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية لمن لا يحمل البطاقات التموينية.

وتشهد بعض السلاسل التجارية الكبري، طرح أنواع من السكر بأسعار مخفضة، رغم وصول سعره في بعض المناطق إلي 20 جنيها وذلك لدي تجار التجزئة.

وبحسب آخر بيانات حكومية فإن حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض يصل إلى نحو 3.2 مليون طن سنويًا، تنتج منها البلاد حوالي 2.8 مليون طن، وتستورد 400 ألف طن من الخارج.