أسعار السكر اليوم 29-11-2022 بمصر.. 150 جنيهًا تراجعًا فى الطن

انخفضت أسعار السكر اليوم 29-11-2022، في السوق المحلية، وذلك خلال حركة البيع والشراء مقارنة بأسعار الخميس الماضي، والتي تراجعت بنحو 150 جنيهًا للطن الواحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

حيث تراجعت أسعار طن السكر إلى 16 ألفا و150 جنيها بدلا من 16 ألفا و350 جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال في تصريحات سابقة، إن سعر كيلو السكر خارج المنظومة التموينية يتراوح من 14 و16 جنيها، بينما يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وأشار المصيلحي، إلي أن لكل فرد على البطاقة التموينية 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد، تحصل البطاقة حينها على 8 كيلو سكر.

وأوضح وزير التموين، أن سعر كيلو السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يتم طرحه بسعر 12 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية لمن لا يحمل البطاقات التموينية.

وتشهد بعض السلاسل التجارية الكبري، طرح أنواع من السكر بأسعار مخفضة، رغم وصول سعره في بعض المناطق إلي 20 جنيها وذلك لدي تجار التجزئة.

وبحسب آخر بيانات حكومية فإن حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض يصل إلى نحو 3.2 مليون طن سنويًا، تنتج منها البلاد حوالي 2.8 مليون طن، وتستورد 400 ألف طن من الخارج.