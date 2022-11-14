أسعار السكر اليوم في السوق المحلية.. ارتفاع 100 جنيه في الطن

شهدت أسعار السكر اليوم 14-11-20222 ارتفاعًا ملحوظًا لدى تجار الجملة في السوق المحلية، بنحو 100 جنيه على أسعار بيع يوم الجمعة الماضية، بينما ما زالت أسعار بيع كيلو السكر مستقرة لدى تجار التجزئة في السوق المحلية.

ويبلغ سعر طن السكر الأبيض 16 ألفًا و500 جنيه، بزيادة 100 جنيه عن أسعار أمس الجمعة والتي كانت 16 ألفًا و400 جنيه.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات سابقة، إن سعر كيلو السكر خارج المنظومة التموينية يتراوح من 14 و16 جنيها، بينما يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وأوضح أن لكل فرد على البطاقة التموينية 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد، تحصل البطاقة حينها على 8 كيلو سكر.

وأشار وزير التموين، أن سعر كيلو السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يتم طرحه بسعر 12 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية لمن لا يحمل البطاقات التموينية.

وتشهد بعض السلاسل التجارية الكبري، طرح أنواع من السكر بأسعار مخفضة، رغم وصول سعره في بعض المناطق إلي 20 جنيها وذلك لدي تجار التجزئة.