أسعار السكر اليوم في الجملة والتجزئة

شهدت أسعار السكر اليوم الخميس 20-10-2022، استقرارا لدى تجار الجملة والتجزئة، وذلك بعد الارتفاعات التي طالت سعر الطن أمس الأربعاء بنحو 100 جنيه في الطن الواحد، حيث السعر مستقر حاليًا عند 16 ألفا و400 جنيه، بدلا من 16 ألفا و500 جنيه.

وبلغ سعر طن السكر الأبيض 16 ألفا و400 جنيه، وطن السكر الجلوكوز 14 ألفا و500 جنيه.

بينما يتراوح سعر بيع كيلو السكر للمستهلك في محال المواد الغذائية، ما بين 18 و19 جنيهًا، وذلك بعد أن كان يتراوح من 14 إلى 16 جنيهًا، بداية شهر أكتوبر الجاري.

كانت شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التدخل العاجل وتنفيذ نفس الإجراءات التي نفذتها خلال العام الماضي، والتي تمثلت في ضح كميات من السكر بالأسواق، ومواجهة الشائعات، واستمرار إدارة المنظومة وتفعيل دور اللجنة العليا للسكر.

يذكر أن مصر تستهلك 3.200 مليون طن سنويا تنتج منها 2.200 مليون طن، وهناك فجوة تتراوح بين 800 ألف إلى مليون طن يتم استيرادها من الخارج.