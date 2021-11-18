اقتصاد وأسواق

أسعار السكر اليوم في الأسواق المحلية

سعر السكر اليوم نحو 10.600 جنيه للطن الواحد
محمد مجدي 2:52 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 2:52 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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تشهد أسعار السكر اليوم في الأسواق المحلية استقرار في حركة البيع والشراء لدي السلاسل التجارية الكبري و في محال المواد الغذائية المتوسطة و الصغيرة و السوبر ماركت وذلك مع زيادة ضخ المعروض من السكر في السوق المحلية.

و يبلغ سعر السكر اليوم نحو 10.600 جنيه للطن , بينما سعر طن الجلوكوز 9.400 جنيه ، وذلك يدل على هدوء حركة البيع والشراء لدي الجملة .

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و يتراوح سعر كيلو السكر اليوم للمستهلكين من 9 جنيهات وحتي 15 جنيها ، بينما يتم طرح أنواع من السكر الأبيض زنة نصف كيلو بسعر 9.5 جنيه .

و مازال سعر كيلو السكر ثابت عند 8.5 جنيه على البطاقات التموينية وذلك نتيجة الدعم الحكومي لتلك السلعة الإستراتيجية والتي يتم بيعها للمواطنين على البطاقة التموينية .

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و تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، وذلك لعدم تسريب السكر المدعم إلي السوق السوداء .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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