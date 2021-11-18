سعر السكر اليوم نحو 10.600 جنيه للطن الواحد

تشهد أسعار السكر اليوم في الأسواق المحلية استقرار في حركة البيع والشراء لدي السلاسل التجارية الكبري و في محال المواد الغذائية المتوسطة و الصغيرة و السوبر ماركت وذلك مع زيادة ضخ المعروض من السكر في السوق المحلية.

و يبلغ سعر السكر اليوم نحو 10.600 جنيه للطن , بينما سعر طن الجلوكوز 9.400 جنيه ، وذلك يدل على هدوء حركة البيع والشراء لدي الجملة .

و يتراوح سعر كيلو السكر اليوم للمستهلكين من 9 جنيهات وحتي 15 جنيها ، بينما يتم طرح أنواع من السكر الأبيض زنة نصف كيلو بسعر 9.5 جنيه .

و مازال سعر كيلو السكر ثابت عند 8.5 جنيه على البطاقات التموينية وذلك نتيجة الدعم الحكومي لتلك السلعة الإستراتيجية والتي يتم بيعها للمواطنين على البطاقة التموينية .

و تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، وذلك لعدم تسريب السكر المدعم إلي السوق السوداء .