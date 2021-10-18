اقتصاد وأسواق

أسعار السكر اليوم تقفز 500 جنيه في الطن وتوقعات بتخطي سعر الكيلو 15 جنيها

وصل إلى 10 آلاف و 400 جنيه في الطن الواحد
محمد مجدي 9:01 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 9:01 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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ارتفعت اسعار السكر اليوم في الاسواق بشكل كبير خلال تعاملات تجار الجملة في السوق المحلية ، حيث لوحظ وجود زيادة قدرها 500 جنيه في الطن الواحد ليصل إلى 10 آلاف و400 جنيه للطن الواحد، بدلا من 9 آلاف و 900 جنيه سعر أمس الأحد.

وبعد تلك الزيادات التي حدثت اليوم شهدت أسعار كيلو السكر ارتفاعات على المستهلكين حيث يتراوح سعر البيع للمستهلك من 10 إلى 15 جنيها في المحال التجارية والسلاسل التجارية الكبرى.

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وعلى الرغم من وجود زيادات كبيرة في أسعار السكر اليوم سواء جملة أو تجزئة إلا أن سعر كيلو السكر التمويني ثابت عند 8.5 جنيه لحاملي البطاقات التموينية.

وقال محمد أحمد، تاجر مواد غذائية في القاهرة، إن سعر كيلو السكر متوقع أن يتخطي سعر 15 جنيها، نتيجة إقبال المستهلكين على شرائه بعد استمرار ارتفاع سعر السكر عالميا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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