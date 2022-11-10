أسعار السكر اليوم.. الكيلو بـ12 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية

استقرت اسعار السكر اليوم 10-11-20222 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، على نفس معدلات البيع منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، والتي لم تشهد أي زيادات جديدة على سعر طن السكر.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات الاسبوع الجاري، أن سعر كيلو السكر خارج المنظومة التموينية يتراوح من 14 جنيهَا و16 جنيهَا، بينما يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وأوضح المصيلحي، أن لكل فرد على البطاقة التموينية 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد، تحصل البطاقة حينها على 8 كيلو سكر.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر كيلو السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يتم طرحه بسعر12 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية لمن لا يحمل البطاقات التموينية.

وتشهد بعض السلاسل التجارية الكبري، طرح أنواع من السكر بأسعار مخفضة، على الرغم من وصول سعره في بعض المناطق إلي 20 جنيهَا وذلك لدي تجار التجزئة.

ويتراوح سعر طن السكر الابيض 16 ألف و500 جنيهَا، بينما يبلغ سعر كيلو السكر 16 جنيهَا.