أسعار السكر اليوم السبت 12-11-2022 في مصر

شهدت أسعار السكر اليوم 12-11-20222 تراجعا طفيفا لدى تجار الجملة في السوق المحلية، وذلك مقارنة بأسعار بيع أمس الجمعة، بينما تستقر حركة البيع والشراء لدي تجار التجزئة خلال تعاملات اليوم السبت.

وبلغ سعر طن السكر الأبيض 16 ألفا و400 جنيه، بتراجع 100 جنيه عن أسعار أمس الجمعة والتي كانت 16 ألفا و500 جنيه.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات سابقة، إن سعر كيلو السكر خارج المنظومة التموينية يتراوح من 14 جنيها و16 جنيها، بينما يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وأوضح المصيلحي، أن لكل فرد على البطاقة التموينية 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد، تحصل البطاقة حينها على 8 كيلو سكر.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر كيلو السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يتم طرحه بسعر 12 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية لمن لا يحمل البطاقات التموينية.

وتشهد بعض السلاسل التجارية الكبري، طرح أنواع من السكر بأسعار مخفضة، رغم وصول سعره في بعض المناطق إلي 20 جنيها وذلك لدي تجار التجزئة.