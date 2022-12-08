أسعار السكر اليوم الخميس 8-12-2022 في مصر

شهدت أسعار السكر اليوم الخميس 8-12-2022، استقرارا نسبيا في السوق المحلية، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار طن السكر أمس الأربعاء، والتي كانت بنحو 350 جنيها للطن الواحد.

يبلغ سعر طن السكر اليوم 16 ألفا و500 جنيه، أسعار السكر اليوم تسليم المصانع لتجار الجملة ومصانع التعبئة.

بحسب آخر بيانات حكومية فإن حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض يصل إلى نحو 3.2 مليون طن سنويًا، تنتج منها البلاد حوالي 2.8 مليون طن، وتستورد 400 ألف طن من الخارج.

ومع ذلك فإن سعر كيلو السكر مستقر في محال التجزئة والسوق المحلية، والتي تتراوح ما بين 16 و20 جنيهًا للمستهلكين.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال في تصريحات سابقة، إن سعر كيلو السكر خارج المنظومة التموينية يتراوح من 14 و16 جنيها، بينما يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وأشار المصيلحي إلي أن لكل فرد على البطاقة التموينية 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد، تحصل البطاقة حينها على 8 كيلو سكر.

وأوضح وزير التموين، أن سعر كيلو السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يتم طرحه بسعر 12 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية لمن لا يحمل البطاقات التموينية.

وتشهد بعض السلاسل التجارية الكبرى، طرح أنواع من السكر بأسعار مخفضة، رغم وصول سعره في بعض المناطق إلى 20 جنيها وذلك لدى تجار التجزئة.