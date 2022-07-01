أسعار السجائر اليوم في المحال والأكشاك

يبحث العديد من مستهلكي السجائر على وسائل تواصل الاجتماعي عن أي معلومة أو خبر يفيد بزيادة أسعار السجائر اليوم بشكل رسمي، وذلك مع بدء تطبيق نظام qr على علب السجائر، كما أن هناك شبه نقص في المعروض من السجائر لدى محال وأكشاك السجائر في السوق المحلية.

أكد إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السجائر الأجنبية لم ترتفع، بداية من الشهر الجديد، وأن ما يتم تداوله بشأن الأسعار الجديدة بيانات مزورة.

وقال إمبابي في بيان اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله من قائمة أسعار ويحتوي على أسعار السجائر بالأسعار الجديدة غير صحيح.

وأضاف إمبابي أن هذا المنشور مزور، وإلى الآن لم يتم زيادة أي نوع من أنواع السجائر.

أسعار السجائر اليوم

تارجيت أحمر بسعر 22 جنيها

تارجيت أزرق 22 جنيها

كليوباترا 21 جنيها

كليوباترا بوكس 22 جنيها

ميريت 50 جنيها

مارلبورو 47 جنيها

يذكر أنه من بداية شهر يوليو الجاري بدء تطبيق وضع علامة qr على جميع أنواع علب السجائر المحلية و الأجنبية في السوق المحلية.