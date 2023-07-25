أسعار السجائر أزمة مستمرة وأصناف مهربة تغزو السوق المصرية

كشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان فى اتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل استمرار أزمة «العشوائية» فى سوق السجائر بمصر، والتى أرجعا بشكل رئيسى إلى تأخر تعديل الشرائح الضريبية.

وقال إمبابى فى تصريح لـ«المال»، إن تأخر الحكومة فى إرسال التعديلات للبرلمان قبل فض دورة الانعقاد الحالية ساهم فى زيادة حدة الأزمة، لاسيما أن الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2023 أقرت تحصيل 86.9 مليار جنيه بزيادة تتجاوز 6 مليارات عن العام الماضي، الأمر الذى يؤكد أن هناك تغييرات ضريبية مرتقبة.

وطالب بسرعة ضبط السوق وإقرار تعديلات فى زيادة الشرائح الضريبية، خاصة أن إنتاج مصر من السجائر انخفض بنسبة %60 لصعوبة استيراد التبغ وتأخر الاعتمادات المستندية لاستيراده.

من جهته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لا يمكن للبرلمان ولا اللجنة أن تنعقد خلال الإجازة الصيفية لمناقشة تعديلات ضريبة السجائر.

وأضاف أن المجلس لا ينعقد خلال الإجازة التى تعقب فض دور الانعقاد إلا بدعوة من رئيس البرلمان لنظر ظرف طارئ طبقا للائحة الداخلية المنظمة لعمله.

وتابع عمر لـ«المال»: ليس لدينا أى قوانين خاصة بالسجائر من الأساس، مطالبًا بعدم الزج بالبرلمان فى هذه الأزمة الحالية والتى تعود لسببين أولهما جشع التجار، بالإضافة إلى قلة الإنتاج الفعلى نظراً لأن جميع مدخلات الإنتاج من الدخان مستوردة، مع صعوبة توفير العملة الصعبة للاستيراد.

ولفت وكيل اللجنة إلى أنه عند انتهاء الإجازة البرلمانية وعودة المجلس للانعقاد لا يمكن لأحد التكهن بموعد إرسال الحكومة لمشروع قانون فى هذا الشأن، مضيفا: «لو جالنا لازم نخلصه فى نفس اليوم لمنع المتاجرة بالشعب لأنه يخص فرض ضريبة».

وأكدت مصادر لـ«المال» فى جولة تفقدية لرصد أسعار السجائر، أن التخزين مستمر ووصل الأمر إلى حجب المنتج فى مخازن غير مرخصة ومنازل سكنية هربا من الرقابة، للاستفادة القصوى من فروق الأسعار والتى تتراوح نسبتها بين 80 إلى %100 عن السعر الرسمي.

كما رصدت أيضاً توفر بعض الأنواع المهربة فى السوق المحلية خاصة القادمة من الصين وكوريا، إذ أكد عدد من التجار ظهور أنواع جديدة منها مثل ماركة «بن» بنكهات مختلفة وتباع بسعر 35 جنيهًا، مقابل 16 فقط قبل الزيادة.

بينما تباع علبة «يورو» بـ30 جنيهًا، و«أوريس» 35، فيما قفزت سجائر «مانشيستر» من 20 إلى 39.

وأكد تجار لـ«المال» أن أسعار السجائر المعروفة لاتزال مرتفعة، بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 55 جنيهًا لعلبة «كليوباترا بوكس»، مقابل 24 سعرها الرسمي، وارتفعت «تارجت وجولد كوست» 40 بدلا من 25.

و«مارلبورو» بأنواعها بسعر 85 جنيهًا والسعر الرسمى 59، بينما زادت «مارلبورو كرافت» إلى 70 بدلا من 44، و«إل إم» 75 مقابل 39.

ورفض التجار اتهام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأنهم المتسببون فى الأزمة، مشيرين إلى أنهم يبيعون السجائر بهامش ربح لا يتعدى 3 أو 5 جنيهات فى العلبة الواحدة، وذلك بناءً على ما يتم استلامه من الموزعين. وطالبوا شركة الشرقية للدخان بالإعلان عن أسعار السجائر التى من المفترض عرضها على مجلس النواب للعمل بها، وذلك منعًا لأى زيادات قادمة.