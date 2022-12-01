أسعار الزيت في الأسواق والتموين اليوم 1-12-2022

شهدت أسعار الزيت الخليط استقرارا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 1-12-2022، وذلك مع هدوء حركة أسعار طن الزيوت بكل أنواعها في السوق المحلية.

أسعار الزيوت بالطن الواحد

ويبلغ سعر طن زيت الذرة الخام 35 ألف جنيه، وسعر طن زيت الذرة المكرر 44 ألف جنيه، وطن زيت الصويا المكرر بسعر 48 ألف و500 جنيه.

بينما بلغ سعر طن زيت عباد الشمس المكرر 43 ألف جنيه، وطن زيت الأولين “خليط” سعر 51 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

ويتراوح سعر العبوة 700 مللي سعر 34 جنيها، وسعر العبوة 1 لتر 45 جنيهًا، وذلك لنوع زيت حلوة.

كما أن سعر زيت عباد الشمس نوع كريستال زنة 920 مللي بسعر 47 جنيها، وزيت كريستال ذرة زنة 920 مللي بسعر 60 جنيهًا.

أسعار الزيت في منافذ التموين

بينما يتم طرح عبوة زيت الخليط في منافذ التموين بسعر 25 جنيهًا زنة 800 مللي، وذلك على البطاقات التموينية.