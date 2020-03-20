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أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20-3-2020 بالبنوك المصرية

متراجعًا ستة قروش خلال الاسبوع الماضي
‫محمود الصباغ‬‎ 3:18 م, الجمعة, 20 مارس 20 3:18 م, الجمعة, 20 مارس 20

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فقدت أسعار الريال السعودي 5 قروشًا خلال تعاملات الستة أيام المنقضية، وفقًا لرصد تجرية بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك على مدار الأسبوع.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ في التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

وجاءت أسعار الريال السعودي في نهاية التداولات الأسبوعية أمس الخميس كالتالي :

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.17 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

الريال السعودي 669

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل سعرالريال فى بنك البركة 4.18 جنيه للشراء و4.21 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.15 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع.

البنكسعر الشراءسعر البيع
HSBC4.174.2
عودة4.174.2
بلوم4.174.2
المصري الخليجي4.174.2
المصرف العربي4.174.2
المركزي المصري4.154.18
الاستثمار العربي4.144.18
المشرق4.184.23
مصر4.154.19
الاهلي المصري4.154.19
قناة السويس4.144.18
الاهلي الكويتي4.144.19
كريدي اجريكول4.134.18
التجاري الدولي4.154.18
المصرف المتحد4.144.2
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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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