أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18-3-2020 بالبنوك المصرية

وصل أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 18 مارس 2020، ويرصد الموقع الإلكترونى لجريدة “المال” استمرارًا لخدماتها اليومية سعر الصرف فى بعض البنوك العاملة على النحو التالى:

وحققت أسعار الريال السعودي في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر” 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل سعرالريال فى بنك البركة 4.14 جنيه للشراء و4.24 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.16 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.16 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ في التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%، أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري، نحو 12 قرشا.