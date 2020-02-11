أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء11-2-2020، حالة من الاستقرار فى عدد من البنوك، حيث بلغ سعره في البنك الأهلى المصرى4.17 جنيه للشراء و4.21 للبيع ، كما سجل 4.17 للشراء و4.21 للبيع ببنك مصر، ذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وتتحدد أسعار الريال السعودي فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، منها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال فى البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.12 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرًّا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال داخل السوق المصرية ، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة الى الاستثمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار.

منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصري، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة الى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات، بتكلفة 54 مليار دولار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018- 2019.