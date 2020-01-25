أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2020 في البنوك المصرية

تنشر جريدة المال أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم السبت، الموافق 25-1-2020 ، حيث يواصل السعر تراجعه في معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الأضرار بالعملة المحلية.

وشهدت أسعار العملات اليوم انخفاضا أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار بأسعار الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ومصر.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودي فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع. البنوك توفر الريال السعودى للحجاج المسافرين للحج

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر4.18 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.12 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما هناك الآلاف اللذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

إضافة الى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .