أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

ارتفع سعر الريال السعودي الأحد في ختام تعاملات اليوم داخل البنوك وشركات الصرافة مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، التي شهدت صعودًا مفاجئًا في سعر الصرف على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق، ويرصد موقع جريدة “المال” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة المملكة العربي السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر 6.38 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه إلى مستويات 6.36 جنيه للبيع، 6.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

على نفس مستويات أمس جاءت أسعار الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه المصري 6.41 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي 6.41 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت التعاملات اليوم وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وصول 6.21 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه 6.35 جنيه للشراء 6.39 جنيه للبيع.