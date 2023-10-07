أسعار الرمل والزلط في مصر اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

استقرت أسعار الرمل والزلط، في السوق المصرية، اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2023، في ظل معاناة القطاع من تراجع الطلب الذي منذ أشهر عديدة، بحسب متعاملون تحدثت إليهم «المال».

ويسجل سعر متر الرمل النصار (الأبيض) اليوم، 160 جنيهًا عند الشراء، وهو يعد النوع الذي يحظى بالطلب الأكبر بين أنواع الرمال الشهيرة في مصر، في حين بلغ سعر المتر من كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 115 جنيه.

وبيّن المتعاملون أنه بشأن أسعار الرمل الربيع (الأبيض)، فقد بلغ سعر المتر منه 165 جنيه، في حين سجل سعر متر الرمل الأحمر الخرج 110 جنيه، غير أن الأحمر العادي يُقيم بـ 40 جنيه.

ويعاني قطاع مواد البناء ركودًا في الطلب منذ فترة ليست قليلة؛ وذلك بسبب توقف البناء في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لعدد من التجار.

وتستخدم الرمال في عدد من المجالات اليومية، فهي لا تقف عند دخولها كعنصر أساسي في مواد البناء، إذ يتوقف الاستخدام على حسب نوع الرمال وحجم الحبيبات، ويتم في الغالب التعويل عليه في تحضير التربة الرملية التي تقوم عليها زراعة بعض المحاصيل الضرورية، بالإضافة إلى دخوله كعنصر أساسي في صناعة الطرق والكباري وتركيب الجسور، علاوة على استخدامه كعنصر أساسي في عمل الأرصفة وتسوية الشوارع.

أسعار الزلط اليوم في مصر

وكشف التجار أن سعر الزلط في السوق اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، يبدأ من 285 لمتر الزلط الفينو، ويرتفع سعره إلى 400 جنيه، فيما يتراوح سعر المتر من الزلط الكبير بين 240 و260 جنيه.

فيما يصل سعر مكعب الزلط إلي 250 جنيه، ومتر الزلط نحو السن يقدر بـ 225 جنيه.