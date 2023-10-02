أسعار الرمل والزلط في مصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

شهدت أسعار كل من الرمل والزلط، اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، استقرارًا داخل السوق المصرية، وسط تراجع الطلب الذي يعاني منه القطاع منذ أشهر عديدة.

وحسب عدد من التجار تحدثت «المال» إليهم، يصل سعر متر الرمل النصار (الأبيض) وهو الأكثر طلبًا من المستهلكين في الأسواق 2023، 160 جنيهًا عند الشراء، في حين بلغ سعر المتر من كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 115 جنيها.

وأوضح المتعاملون أنه فيما يخص أسعار الرمل الربيع (الأبيض)، يبلغ سعر المتر منه 165 جنيها، فيما سجل سعر متر الرمل الأحمر الخرج 110 جنيهات، غير أن الأحمر العادي يُقيم بـ 40 جنيها.

وبحسب عدد من التجار، يعاني قطاع مواد البناء ركودًا في الطلب منذ فترة ليست قليلة؛ وذلك بسبب توقف البناء في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية.

ويمكن استخدام الرمال في عدد من المجالات اليومية، فلا يقف عند دخوله كعنصر أساسي في مواد البناء، إذ يتوقف استخدامه على حسب نوع الرمال وحجم الحبيبات، ويتم في الغالب التعويل عليه في تحضير التربة الرملية التي تقوم عليها زراعة بعض المحاصيل الضرورية، بالإضافة إلى دخوله كعنصر أساسي في صناعة الطرق والكباري وتركيب الجسور، علاوة على استخدامه كعنصر أساسي في عمل الأرصفة وتسوية الشوارع.

أسعار الزلط اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الزلط في السوق اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، فيبدأ سعر متر الزلط الفينو من 285 إلى 400 جنيه، فيما يتراوح سعر المتر من الزلط الكبير بين 240 و260 جنيها.

ويصل سعر مكعب الزلط إلي 250 جنيها، ومتر الزلط السن يقدر بـ 225 جنيها.