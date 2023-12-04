أسعار الرمل والزلط في مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

استقرت أسعار الرمل والزلط في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، حسب ما قاله عدد من المتعاملين في قطاع مواد البناء.

وأوضح المتعاملون خلال حديثهم لـ«المال»، أن سعر متر الرمل الناعم في السوق اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، سجل 85 جنيها، في حين بلغ سعر نفس المقدار من الرمل الخشن 95 جنيه، غير أن سعر المتر من الرمل العادي قدر بـ160 جنيها.

ويساوي سعر متر الرمل النصار (الأبيض) -وهو الأكثر طلبًا من المستهلكين في الأسواق- 80 جنيهًا في السوق المصرية عند الشراء، في حين سجل سعر المتر من كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 55 جنيه.

وحقق سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض) 85 جنيه، غير أن سعر متر الرمل الأحمر الخرج بلغ 50 جنيه، بينما الأحمر العادي يُقيم بـ 20 جنيه.

أسعار الزلط اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الزلط في السوق اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، يبدأ من 275 جنيه إلى 400 جنيه لمتر الزلط الفينو، فيما يتراوح سعر المتر من الزلط الكبير بين 240 و260 جنيه.

ويصل سعر المتر من الزلط المخصوص إلي 230 جنيه، ومتر الزلط نحو السن مقاس 22 يقدر بـ 225 جنيه.

وشهد قطاع مواد البناء حالة من الركود في الطلب منذ فترة ليست قليلة؛ وذلك بسبب توقف البناء في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، حسب ما صرح به عدد من التجار، إلا أن الأوضاع تحسنت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع اقتراب إقرار قانون التصالح على البناء.