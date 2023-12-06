أسعار الرمل والزلط في مصر اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

استقرت أسعار الرمل والزلط في مصرـ اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، بحسب ما قال به عدد من المتعاملين في القطاع لـ «المال».

ويبلغ سعر متر الرمل الناعم في السوق اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، سجل 85 جنيه، في حين بلغ سعر نفس المقدار من الرمل الخشن 95 جنيه، غير أن سعر المتر من الرمل العادي قدر بـ160 جنيه.

ويساوي سعر متر الرمل النصار (الأبيض) -وهو الأكثر طلبًا من المستهلكين في الأسواق- 80 جنيهًا في السوق المصرية عند الشراء، في حين سجل سعر المتر من كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 55 جنيها.

وحقق سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض) 85 جنيه، غير أن سعر متر الرمل الأحمر الخرج بلغ 50 جنيها، بينما الأحمر العادي يُقيم بـ 20 جنيها.

أسعار الزلط اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الزلط في السوق اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، يبدأ سعر من 275 جنيها إلى 400 جنيه لمتر الزلط الفينو، فيما يتراوح سعر المتر من الزلط الكبير بين 240 و260 جنيها.

ويصل سعر المتر من الزلط المخصوص إلى 230 جنيها، ومتر الزلط نحو السن مقاس 22 يقدر بـ 225 جنيها.