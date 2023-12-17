أسعار الرمل والزلط في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

استقرت أسعار الرمل والزلط في السوق المصرية، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، حيث سجل سعر متر الرمل الناعم، 85 جنيها، في حين بلغ سعر نفس المقدار من الرمل الخشن 95 جنيها، غير أن سعر المتر من الرمل العادي قدر بـ 160 جنيها.

وبحسب عدد من المتعاملين في القطاع، يساوي سعر متر الرمل النصار (الأبيض) -وهو الأكثر طلبًا من المستهلكين في الأسواق- 80 جنيهًا في السوق المصرية عند الشراء، في حين سجل سعر المتر من كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 55 جنيها.

وحقق سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض) 85 جنيها، غير أن سعر متر الرمل الأحمر الخرج بلغ 50 جنيها، بينما الأحمر العادي يُقيم بـ 20 جنيها.

أسعار الزلط اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الزلط في السوق اليوم يبدأ من 275 إلى 400 جنيه لمتر الزلط الفينو، فيما يتراوح سعر المتر من الزلط الكبير بين 240 و260 جنيه.

ويصل سعر المتر من الزلط المخصوص إلي 230 جنيها، ومتر الزلط نحو السن مقاس 22 يقدر بـ 225 جنيها.