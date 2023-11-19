 أسعار الرمل والزلط في مصر اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

حافظت أسعار الرمل والزلط على استقرارها في مصر اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، لجميع الأنواع الشائعة البيع.

وقال عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم، إن سعر متر الرمل الناعم في السوق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، يسجل 85 جنيها، في حين يسجل سعر نفس المقدار من الرمل الخشن 95 جنيها، غير أن سعر المتر من الرمل العادي قدر بـ160 جنيها.

ويبلغ سعر متر الرمل النصار (الأبيض) -وهو الأكثر طلبًا من المستهلكين في الأسواق- 80 جنيهًا في السوق المصرية عند الشراء، في حين سجل سعر المتر من كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 55 جنيها.

وحقق سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض) 85 جنيها، غير أن سعر متر الرمل الأحمر الخرج بلغ 50 جنيها، بينما الأحمر العادي يُقيم بـ 20 جنيها.

أسعار الزلط اليوم في مصر

وأوضح التجار أن سعر الزلط في السوق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، يبدأ سعر من 275 جنيها إلى 400 جنيه لمتر الزلط الفينو، فيما يتراوح سعر المتر من الزلط الكبير بين 240 و260 جنيها.

ويصل سعر المتر من الزلط المخصوص إلي 230 جنيها، ومتر الزلط نحو السن مقاس 22 يقدر بـ 225 جنيها.

وشهد قطاع مواد البناء حالة من الركود في الطلب منذ فترة ليست قليلة؛ وذلك بسبب توقف البناء في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، حسب ما صرح به عدد من التجار، إلا أن الأوضاع تحسنت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع اقتراب إقرار قانون التصالح على البناء.