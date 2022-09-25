أسعار الرمان تواصل الانهيار في السوق

كشف عدد من التجار انهيار أسعار الرمان، حيث سجل سعر الكيلو التصديري ما بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والكيلو الخاص بالسوق المحلي يتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات بسوق العبور، مشيرين إلى أنها تتساوى مع أسعار العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار زيادة التكاليف.

وفي الأسواق المحلية سجل سعر الكيلو ما بين 2.5 جنيه إلى 10 جنيهات، في ظل انخفاض أسعار المانجو وغيرها من الفواكه، حيث تقل الأسعار كثيرًا، مقارنة بالعام الماضي.

وأكد التجار أن أسعار الرمان في مصر تشهد انهيارًا، وتبدأ من 3 جنيهات في الجملة، في حين كان السعر يبدأ بـ10 جنيهات، العام الماضي، مُرجعًا ذلك إلى ارتفاع الإنتاج.

وتعتبر الدول العربية أبرز مستوردي الفواكه المصرية، وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية التي تشمل الخضر والفاكهة، خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية، التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر، ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالي.

وأضاف التجار أن مصر شهدت كثافة إنتاجية، العام الحالي، مع احترار أحوال الطقس نسبيًّا، مشيرين إلى أن الرمان يجود في الحرارة ولا تضر بها.

وأكد التجار أن أسعار المانجو تراجعت نسبيًّا، العام الحالي أيضًا بما يتخطى 50%، نتيجة ارتفاع الإنتاج أيضًا، وهو ما يدعم زيادة صادرات مصر وجذب العملة الصعبة.