أسعار الرمان البلدي تواصل التراجع واستقرار بقية الأصناف

الصاوي أحمد:

تواصل أسعار الفاكهة البلدية الانخفاض في الأسواق بسبب زيادة معدلات ضخ المحاصيل الزراعية حاليا قبل شهر من اختفائها من الأسواق وطرح الفاكهة الشتوية مثل البرتقال الذي بدأت بشائره في النزول للسوق.



وأكد تجار فاكهة أن خسائر مرزاعي الرمان هي الأعنف في موسم الصيف الجاري؛ لأن تكاليف الفدان من زراعة وحرث ومصروفات الجني والتقليم تساوت مع أسعار بيع الفدان وهي 25 ألف جنيه ويقوم المزارعون بالتخلص من المحصول تخوفا من استمرار مسلسل نزول الأسعار حاليا.

وأوضحوا أن أسعار الرمان تشهد استمرار التراجع في الأسواق الجملة والتجزئة وتتراوح أسعارها بين 2 جنيه في الأولي و3.5 جنيها في الثانية كمتوسط للأسعار حاليا مع وجود فوارق في أسعار البيع حسب الجودة في بعض المناطق.



وأكد التجار لـ”المال” أن سعر الجوافة يتراوح بين 5 و7.5 جنيه في التجزئة والتين البرشومي بـ10 ـجنيهات والتفاح المستورد يتراوح بين 20 و30 جنيها والمانجو الزبدية بـ12جنيها.



وأوضح التجار أن هناك انخفاضا في أسعار الخضروات أسعار الخضروات الجملة، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلي 5 جنيهات، ويصل سعرها لـ7 جنيهات في بعض الأسواق، والخيار الصوب 7 جنيهات، والبلدى 5 جنيهات.



وأكدوا أن أسعار الباذنجان الرومى 6 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والبطاطس 3.5 إلى 6 جنيهات، البصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الأبيض 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات.



وأضافو أن سعر الثوم البلدي 20 جنيها للكيلو، والثوم الصينى 14 جنيها، والفلفل الرومى 7 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات للرابطة، والليمون 10 جنيهات، الكوسة 8 جنيهات.



وأشاروا إلي أن البامية سجلت 20 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، السبانخ 4 جنيهات للرابطة، القلقاس 10 جنيهات، والفاصوليا 15 جنيها.

