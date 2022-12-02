أسعار الذهب نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 3 أسابيع

هبطت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة قبل الكشف عن بيانات توظيف أمريكية مهمة، لكنها ما زالت تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف سعر الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وعلامات على تراجع التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0247 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس الماضي عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1810.70 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4 % هذا الأسبوع فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وتماسك مؤشر الدولار خلال يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنحو 1% متأثرا بتوقعات ببلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها.

ويخفض نزول الدولار سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع الفائدة على سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.61 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 1041.38 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1 % إلى 1922.13 دولار للأوقية.