أسعار الذهب في مصر 12-6-2020.. وعيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 12-6-2020، ارتفاعًا بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات اليومية في سوق الصاغة بالسوق المحلية، بعد صعود أوقية الذهب بشكل لافت في بورصة المعادن العالمية ليسجل الذهب أعلى سعر في تاريخه محليًّا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا ارتفاعًا بنحو جنيه واحد ليصل إلى نحو 777 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 776 جنيهًا في تعاملات أمس.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات للمال، إن أسعار الذهب في مصر مرشحة للارتفاع مجددًا بشكل أكبر على خلفية الأزمات الدولية بين أمريكا والصين وترقبًا لاجتماع الفيدرالى الأمريكي لتحديد سعر الفائدة على الدلاور الأمريكي. ويعد الذهب ملاذًا آمنًا حال الضبابية، في الوقت الذي يشهد فيه تراجعًا كبيرًا في البيع والإقبال محليًّا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 882 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6216 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1735 دولارًا.

وشهدت أوقية الذهب صعودًا، اليوم، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 5 دولارات لترتفع إلى 1735 دولارًا.

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يستقر عالميًّا

استقر الذهب، اليوم الجمعة، إذ بدّد ارتفاع الدولار أثر تضاؤل الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وفترة مطولة من التعافي الاقتصادي، بينما يمضي المعدِن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ويأتي تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي الشديد والسياسة النقدية عالميا ستقدمان الدعم للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1925.34 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1% إلى 17.54 دولار للأوقية.