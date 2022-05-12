أسعار الذهب في مصر 12-5-2022.. وانهيار عيار 21 ليخسر 50 جنيها

انهيار حاد لسعر الذهب في تعاملات اليوم عالميا ، وينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-5-2022 بعد قفزات كبير ، ليغير مساره وينهار مجددا في سوق الصاغه بسبب هبوط سعر الدولار امام الجنية مع تراجع سعر الاوقية عالميا بأكثر من 30 دولار للاوقية على مدار التعاملات.

50 جنيها هي قيمة التراجع في الجرام الواحد وفقا لما اكده تجار الذهب ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1125 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 1175 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سع الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1280 جنيها)

وانهار سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1280 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1125 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض قوي في رابع ايام التعاملات ، ليبلغ 1125 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (965 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 965 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9000 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيها ليتراجع ويسجل 9000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39680 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.280 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهارت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل حاد خلال التعاملات اليوم نحو 1821 دولار بعد خسارتها.

ووفقا لنادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر على مدار اليوم ساهم في زيادة حركة البيع على خلفيه هبوط الاوقية نتيجة ارتفاع العائد على السندات الامريكية وسعر الفائدة الامريكية بالاضافة الى تراجع سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحلية