أسعار الذهب في مصر ومتوسط سعر الجنيه خلال مايو- ديسمبر 2019 (جراف)

متوسط سعر الجنيه الذهب سجّل أعلى سعر له خلال سبتمبر الماضى، حيث بلغ نحو 5788 جنيهًا، فيما بلغ أقل سعر خلال شهر مايو الماضى، وسجل 5100 جنيه.

شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر، والذي يزن نحو 8 جرامات ذهب، تذبذبًا خلال الفترة من مايو حتى ديسمبر 2019، ما بين صعود وتراجع، وهو ما شهدته أسعار الذهب في مصر، لكنها ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية على خلفية صعود سعر الأوقية عالميًّا والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى لمؤشرات الاقتصاد المصرى، أن متوسط سعر الجنيه الذهب سجّل أعلى سعر له خلال سبتمبر الماضى، حيث بلغ نحو 5788 جنيهًا، فيما بلغ أقل سعر خلال شهر مايو الماضى، وسجل 5100 جنيه.

فيما أوضحت بعض محالّ الذهب أن الإقبال على الجنيه الذهب ارتفع، خلال الفترة الماضية؛ نتيجة صعود سعر الذهب مؤخرًا لأعلى مستوى منذ 2013، مما جعل بعض المواطنين الراغبين في الاستثمار بالذهب للجوء إلى شراء الجنيه الذهب نتيجة عدم وجود مصنعية عليه، مقارنة بالأعيرة 21 و24 و18.

أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الجنيه الذهب من المرتقب أن يرتفع الإقبال عليه؛ نظرًا لعدم وجود مصنعية عليه، بالإضافة إلى أن أسعاره ترتفع بشكل كبير يوميًّا، ولا سيما أنه مصنَّع من عيار 21، وعندما يرتفع عيار 21 جنيهًا فإن الجنيه الذهب يرتفع 8 جنيهات.

وأرجع نجيب، في تصريحات، لـ”المـال”، ارتفاع أسعار الجنيه خلال 2019 إلى عدة أسباب، أهمها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقيام كلا البلدين بفرض رسوم جمركية على وارداتهما المتبادلة.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في قيام الولايات المتحدة بخفض سعر الفائدة على الدولار، مما أسهم في قيام المستثمرين باللجوء إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن وقت الضبابية في الاقتصاد العالمي، وأخيرًا ظهور فيروس كورونا مؤخرًا في الصين، مما قد يدفع المعدِن الأصفر للصعود مستقبلًا نتيجة المخاوف عالميًّا.

ويتأثر سعر الذهب محليًّا وعالميًّا بالأزمات، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالميًّا سيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الأخرى.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 689 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 790جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5514 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1579 دولارًا.

ويوضح الجدول التالي متوسط سعر الجنيه الذهب