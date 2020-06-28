أسعار الذهب في مصر .. والصاغة تتوقع زيادة المبيعات بعد خفض ساعات الحظر

توقع تجار الذهب أن تشهد مبيعات المعدن الأصفر رواجا خلال الفترة المقبلة بعد زيادة فترات فتح المحال التجارية حتي التاسعة مساء مع استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28–6-2020، بشكل ملحوظ، خلال التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، على خلفية استقرار سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن بعد غلقها للإجازة الأسبوعية.

وقال نادي نجيب ، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أغلب المواطنين يقومون بالخروج والتسوق لتلك الأشياء ليلا والذهاب للمولات ليلا، مما سيساهم في زيادة المبيعات والحركة التجارية الفترة المقبلة بعد ركود كبير.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري ارتفاعا أمس بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، ليستر اليوم ليبلغ العيار لنحو 794 جنيهًا، وهي نفس التعاملات أمس، فى سوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 794 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 899 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 691 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6352 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1771 دولارًا.

وأكد واصف أن محالَّ الذهب تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بصرامة، مع الإغلاق الساعة التاسعة مساء ، بعد قرارات الوزراء بإعادة النشاط الاقتصادى مجددا.

وتقوم مصر بتصدير الذهب حيث بلغت صادراتها من الذهب، خلال مارس الماضي، نحو 517 مليون دولار، بتراجع عن فبراير الذي سجل 579 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يرتفع 1% عالميا خلال أسبوع

حققت أسعار الذهب بنهاية السبت ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

ويميل الذهب للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز، إذ يُعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض أسعار العملات ، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا بنحو 1% خلال الأسبوع الجاري.